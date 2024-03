Loredana Bertè deve ancora fare i conti con problemi di salute che la costringono ad annullare altre due date del suo attuale tour nei teatri.

Dopo il malore improvviso, avvenuto nei giorni scorsi, il team di Loredana Bertè si era visto costretto ad annullare alcune esibizioni dell’artista, per effettuare tutte le indagini del caso e capire i motivi del malessere.

Nella giornata di oggi, il 17 marzo, attraverso un comunicato sui social, è stato annunciato che i concerti previsti a Torino e Brescia sono stati rinviati a maggio.

I biglietti acquistati resteranno validi per le nuove date o saranno rimborsabili.

Inoltre, la decisione di posticipare le date è avvenuta dopo ulteriori «accertamenti clinici fissati dallo staff medico» di Loredana Bertè per la prossima settimana.

«Questi ultimi accertamenti serviranno a fare una diagnosi per poterle prescrivere una terapia farmacologica che possa risolvere in maniera (si spera definitiva) i disturbi che troppo frequentemente giungono improvvisi e imprevisti, come avvenuto negli ultimi giorni».