Lorella Boccia, lo sfogo: “Certe notti sono più dure di altre, è frustrante e snervante”

La ballerina Lorella Boccia si è sfogata sui social network. Ha parlato di una sensazione di frustrazione che le mamme conoscono molto bene.

Di questo argomento ha parlato Lorella Boccia, in uno sfogo social. La ballerina, in vacanza in Kenya con il marito Niccolò Presta, sta facendo i conti con le notti insonni dovute ai pianti della figlia Luce Althea, che la stanno mettendo a dura prova. “Certe notti sono più dure di altre. Forse i nuovi dentini le danno più fastidio del solito. Ormai passeggiamo da due ore e mezza, lancia il dudu a terra ogni cinque minuti e si aggrappa ai capelli come fossero tende.

Certe notti è veramente frustrante e snervante” ha scritto Lorella Boccia, pubblicando un video mentre passeggia in camera con la piccola in braccio.

Lorella Boccia: “Piccolo sfogo da donna”

“Papà intanto è sveglio ma bloccato a letto con la schiena. E allora un bel respiro e proviamo a tranquillizzarci con la ninna nanna, coccole e carezze. Forse ci siamo quindi corro a letto” ha scritto Lorella Boccia. “Piccolo sfogo da donna” ha precisato.

Una sensazione che quasi tutte le mamme conoscono bene, ma di cui spesso è difficile parlare, come se fosse un vero e proprio tabù. Le donne che lo fanno, in diverse occasioni sono state duramente criticate.