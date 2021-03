Lorella Boccia è pronta a tornare a Mediaset dopo tre anni.

Lorella Boccia tornerà a Mediaset. La ballerina, che partecipò all’edizione del 2012 di Amici di Maria De Filippi, si è ritagliata in questi anni un ruolo abbastanza importante nel piccolo schermo. Dopo tre anni a Discovery sembrerebbe essere pronta ad un nuovo salto di qualità.

Cosa farà Lorella Boccia a Mediaset?

Ancora si tratta soltanto di indiscrezioni, ma in base a quanto rivelato da TvBlog la Mediaset avrebbe deciso di affidare a Lorella Boccia la conduzione in solitaria di un programma in seconda serata. Probabilmente esso andrà in onda su Italia Uno, ma non è da escludere che gli autori possano scegliere di inserirlo nel palinsesto di Canale 5 in base alle esigenze future. Purtroppo non si sa molto di più in merito allo show.

Lorella Boccia in passato ha dato mostra delle sue qualità alla conduzione di Colorado, proprio su Italia Uno, al fianco di Paolo Ruffini. Su Discovery, invece, ha condotto il daytime di Amici di Maria De Filippi e il programma di interviste Rivelo. Adesso si appresta a tornare a Mediaset con l’obiettivo di divenire un vero e proprio volto di punta dell’emittente privata. Dovremmo vederla sul piccolo schermo già prima dell’estate.