Lorella Cuccarini: chi è la cantante ospite Sanremo 2023

La ballerina, cantante e attrice Lorella Cuccarini sarà presente sul palco dell’Ariston per accompagnare Olly nella serata dei duetti del festival di Sanremo 2023.

Per la Cuccarini non sarà una prima volta: ci si ricorda, infatti, della sua bella performance del 1995.

Lorella Cuccarini è nata a Roma il 10 agosto 1965. A portarla in televisione per primo fu Pippo Baudo quando Lorella aveva solo 20 anni. Il suo personaggio, però, esplode con il passaggio a Mediaset, dove partecipa ai più disparati programmi negli anni ’90 come Paperissima.

In tempi più recenti, la Cuccarini è diventata una delle personalità più apprezzate nel talent di ‘Amici‘ dove da anni accompagna Maria de Filippi.

La partecipazione a Sanremo

I fan più appassionati si ricorderanno certamente della sua partrecipazione al festival di Sanremo del 1995 (poi vinto da Giorgia), quando la Cuccarini si resentò sul palco con la canzone ‘Un altro amore no‘. A tanti anni di distanza, Lorella sta per tornare.

La maestra di Amici canterà il suo singolo di maggior successo ‘La notte vola‘ a fianco del giovane Olly.