Paolo Vallesi sarà ospite al festival di Sanremo 2023 durante la serata cover in coppia con I Cugini di Campagna.

Scopriamo alcuni dettagli sul cantante tra cui la sua carriera e le sue canzoni più famose.

Paolo Vallesi: tutto sul cantante ospite a Sanremo 2023

Paolo Vallesi è nato a Firenze il 18 maggio 1964. La sua carriera nel mondo della musica è iniziata quando era giovanissimo dato che si è avvicinato al pianoforte all’età di 9 anni.

Il successo non è tardato ad arrivare dato che nel 1991 Vallesi partecipa al Festival di Sanremo nella categoria giovani dove vince con il brano “Le persone inutili“.

Nello stesso anno esce il suo primo album “Paolo Vallesi“. Il suo brano più importante risale però al 1992 ed è “La forza della vita“, che si classifica al terzo posto della categoria campioni al Festival di Sanremo 1992. Nello stesso anno ha pubblicato il suo secondo album che prende il nome dal suo singolo di successo.

Sempre negli anni ’90, Paolo Vallesi ha pubblicato altri tre album e nel 1996 ha partecipato per la terza volta al Festival di Sanremo con il brano “Non andare via“.

Il successo all’estero e il ritorno a Sanremo 2023 come ospite

Negli anni 2000 continua l’ascesa del cantante fiorentino, e non solo in Italia dato che ha ottenuto successo anche in Spagna, Olanda e Portogallo. Tra il 2015 e il 2022 sono usciti altri tre album di Paolo Vallesi.

Il cantante ha partecipato anche al Festival di Sanremo 2017 in qualità di ospite, duettando con la cantautrice Amara.

Torna sul palco dell’Ariston nel 2021 per riproporre il suo singolo di successo “La forza della vita”, che canterà nuovamente con I Cugini di Campagna durane la serata cover del prossimo Festival della canzone italiana.