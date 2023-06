Lorella Cuccarini, il gesto di Berlusconi che non dimentica: "Era speciale"

A distanza di qualche giorno dalla morte di Silvio Berlusconi, Lorella Cuccarini ha raccontato un lato inedito del Presidente. Tanti anni fa, in un momento molto delicato per la showgirl, il Cavaliere ha fatto un gesto che lei non dimenticherà mai.

Intervistata dal settimanale F di Urbano Cairo, Lorella Cuccarini ha ricordato Silvio Berlusconi, scomparso lunedì 12 giugno 2023. La showgirl è entrata nella grande famiglia di Mediaset nel 1987, insieme a Pippo Baudo. Deve molto al Presidente, non soltanto sul piano professionale. La prof di Amici ha raccontato che, in momento molto delicato della sua vita, lui ha fatto un gesto che non scorderà mai.

Il racconto di Lorella Cuccarini

Lorella ha raccontato:

“Sono arrivata a Mediaset nell’87 con Pippo Baudo e ci sono rimasta fino al 2001. Lo ricordo come un presidente attento, appassionato di tv, ma anche di tutte le persone che la televisione la facevano. (…) A volte compariva a sorpresa durante le prove, perché era curioso dei meccanismi, e salutava tutti, dalla prima all’ultima maestranza. Aveva una grande attenzione per le persone che lavoravano per lui”.

La Cuccarini ha raccontato che alla fine della seconda edizione di Buona Domenica, lei perse il primo figlio che aspettava dal marito Silvio Testi. E’ in questa delicata circostanza che Berlusconi le ha dimostrato grande umanità.

Berlusconi vicino a Lorella quando ha perso un figlio

La Cuccarini ha rivelato: