Dopo la commemorazione di martedì al Senato, oggi è stato il momento della Camera: Silvio Berlusconi è stato salutato per l’ultima volta dai deputati. Lorenzo Fontana ricorda l’ex numero uno di Forza Italia: “È stato protagonista assoluto della vita del Paese.”

Commemorazione Silvio Berlusconi: oggi l’ultimo saluto alla Camera

In questo caso non è stata concessa la diretta tv com’era stato martedì per il Senato, ma nella giornata di oggi c’è stata la commemorazione per Silvio Berlusconi alla Camera. Il Cavaliere è morto lo scorso 12 Giugno all’ospedale San Raffaele dopo che le sue condizioni di salute erano peggiorate negli ultimi tempi. Berlusconi lottava da tempo contro la leucemia mielomonocitica cronica e a questa si erano aggiunti problemi respiratori e cardiovascolari.

Commemorazione Silvio Berlusconi: il discorso di Fontana alla Camera

Il presidente Lorenzo Fontana ha iniziato il discorso con un ricordo di Berlusconi e del suo impatto in Italia negli ultimi decenni: “Ha attraversato da protagonista assoluto fasi cruciali e complesse della vita del Paese, imprimendo un forte e indelebile segno nella storia economica, industriale e politica italiana, europea e internazionale.” Fontana ha poi proseguito descrivendo Berlusconi come un: “Imprenditore e comunicatore di straordinario talento, politico abile e carismatico, ha saputo anticipare le profonde trasformazioni che si stavano producendo nella società, riuscendo a intercettarne le nuove e mutate esigenze. Strenuo difensore dei valori della libertà e della democrazia liberale, il suo impegno politico è stato sempre ispirato da coerenza ideale e da un’autentica umanità.”