Lorella Cuccarini spopola su TikTok: i suoi video sono virali e ottengono milioni di visualizzazioni.

Lorella Cuccarini, impegnata come professoressa di Amici di Maria De Filippi, riscuote un certo successo anche sui social. I video che condivide su TikTok, ad esempio, raggiungono visualizzazioni stellari e diventano virali in men che non si dica.

Lorella Cuccarini spopola su TikTok

Insegnante di canto di Amici 21, Lorella Cuccarini è da anni e anni un personaggio del mondo dello spettacolo. Conduttrice, cantante, showgirl e ballerina: una vera e propria artista a 360 gradi. Negli ultimi tempi, come se non bastasse, ha aggiunto un altro tassello al suo curriculum: è diventata una tiktoker di tutto rispetto. Il suo account TikTok vanta, ad oggi, 370mila follower. Le sue condivisioni, video molto divertenti che la ritraggono con persone famose e non, riscuotono moltissimi like.

Lorella Cuccarini tiktoker: qualche numero

Parlando di numeri, i like che ottiene la Cuccarini arrivano a 3,6 milioni. I filmati che condivide su TikTok sono visti per lo più da fan giovani, che la seguono anche ad Amici. Non a caso, tra gli ultimi video condivisi ce n’è uno che la ritrae con il collega Raimondo Todaro. I due ballano sulle note di Danza Kuduro e, a didascalia, Lorella ha scritto: “Ma quanto ci divertiamo a preparare i guanti di sfida tra prof?“.

Lo sketch ha incassato 4 milioni di views. Il video che la ritrae con la figlia Chiara mentre ballano Brividi di Blanco e Mahmood, invece, ha riscosso 2 milioni di visualizzazioni. “Fin dalla prima puntata del festival abbiamo tifato per loro“, ha scritto la prof di Amici. Un filmato a tema natalizio, infine, ha catturato l’attenzione di tre milioni di persone.

Lorella spopola su TikTok con La notte vola

E’ curioso notare un dettaglio. Il video della Cuccarini che ha riscosso maggiori visualizzazioni, oltre 11 milioni, la vede intenta a ballare uno dei suoi successi più famosi, ovvero La notte vola. Insomma, un dato è certo: Lorella piaceva un tempo e piace anche oggi.