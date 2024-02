Lorenzo Biagiarelli ha rotto il silenzio social e ha annunciato di aver lasciato E’ sempre mezzogiorno. Il compagno di Selvaggia Lucarelli si è tolto tanti sassolini dalle scarpe, sottolineando che quasi tutti lo hanno accusato di “scarsa umanità“.

Lorenzo Biagiarelli lascia E’ sempre mezzogiorno: i motivi

Con un video affidato a Instagram, Lorenzo Biagiarelli ha finalmente rotto il silenzio. A distanza di qualche settimana dal caso Pedretti, che ha visto la morte della signora Giovanna, lo chef è tornato a mostrarsi in video, togliendosi parecchi sassolini dalle scarpe. Non solo, ha anche annunciato che non lavorerà più per la trasmissione E’ sempre mezzogiorno di Antonella Clerici.

Lo sfogo di Lorenzo Biagiarelli

Lorenzo ha iniziato il suo sfogo ripercorrendo tutta la faccenda della ristoratrice Giovanna Pedretti. Ha dichiarato:

“Ho bisogno di raccontare per la prima e ultima volta quello che mi è successo nell’ultimo mese. Per chiudere questa storia che è triste da qualunque lato la si guardi. (…) In molti mi hanno rimproverato scarsa umanità. Ma io non posso, né voglio, chiedere scusa come molti mi hanno pur caldamente suggerito di fare per la morte di Giovanna Pedretti, il cui suicidio, ovviamente, mi addolora come essere umano. Perché se lo facessi sarei l’ennesimo che utilizza la sua morte per il proprio vantaggio, nel mio caso per riabilitarmi, cospargendomi il capo di cenere e implorando la clemenza della pubblica piazza. (…) Io per quella telefonata sono stato aspramente criticato, ma l’articolo 21 dà la libertà di parola a qualsiasi cittadino. Vi ricordo che il debunking nel caso della bidella pendolare era stato fatto da un privato cittadino. (…) Sia io che la mia compagna riceviamo minacce di morte, sostenuti dalla stampa, che sosteneva che il nostro agire fosse il solo e unico responsabile del suicidio della titolare della pizzeria. Si è scomodata anche un’agenzia di comunicazione. Però non ha trovato evidenza di alcuna bufera di odio sui social”.

Lorenzo Biagiarelli via da E’ sempre mezzogiorno

Lorenzo Biagiarelli ha proseguito annunciando che non lavorerà più per E’ sempre mezzogiorno, trasmissione di cui faceva parte dal 2020. Ha dichiarato:

“Preferisco mantenere la via del sospetto per il caso della ristoratrice di Lodi e non torno nel programma su Rai 1 a È sempre mezzogiorno”.

I motivi? “Mancano i presupposti” per portare avanti la collaborazione. Lo chef, per il momento, non è entrato nei dettagli.