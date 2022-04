Lory Del Santo, dettagli sull'intimità con Marco Cucolo: la confessione rende bollente l'Isola dei Famosi.

Lory Del Santo, grazie ad un assist fornitole da Cicciolina, ha reso bollente l’atmosfera dell’Isola dei Famosi. Le due, durante un momento di relax, si sono lasciati andare a discorsi sull’intimità che la regista di The Lady ha con il compagno Marco Cucolo.

Lory Del Santo: l’intimità con Marco Cucolo

Insieme da sei anni, Lory Del Santo e Marco Cucolo non hanno mai avuto problemi legati alla differenza d’età. Stando alle confessioni che la regista di The Lady ha fatto a Cicciolina, i due non hanno difficoltà neanche nell’intimità. In un momento di relax all’Isola dei Famosi, dove la showgirl gareggia in coppia proprio con il fidanzato, la showgirl ha parlato con Iona Stalle della sua vita sessuale.

La confessione di Lory Del Santo

Lory, incalzata da Cicciolina, ha dichiarato:

“Ci sa fare, ci riesce sempre. Anche se ho il mal di testa, me lo fa passare in tre secondi. Anche con il pigiamone, lui riesce sempre ad arrivare al punto, non demorde”.

Stando al racconto della Del Santo, Cucolo è un grande amatore, tanto che riesce a farle passare anche il mal di schiena. Marco e Lory hanno una intesa sessuale degna di nota, per cui la domanda di Cicciolina è nata spontanea: in Honduras hanno già consumato?

Lory e Marco hanno consumato anche all’Isola?

Ilona Staller, che quando si tratta di intimità sente i sensi risvegliarsi in un lampo, ha chiesto all’amica se l’Honduras è già stato teatro delle loro imprese sessuali. Lory, senza giri di parole, ha ammesso:

“Qui non è mai successo. Nel mare mai e poi mai, metti che passa un pesciolino…”.

Il tono della Del Santo è ironico, per cui non possiamo escludere che tra lei e Marco sia già successo qualcosa.