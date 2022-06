Lory Del Santo: “Ecco quanto ho guadagnato all’Isola dei Famosi”

Lory Del Santo vuota il sacco: all'Isola dei Famosi ha guadagnato un bel po' di soldi perché il suo "valore è inestimabile".

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, Lory Del Santo è un fiume in piena. Nelle ultime ore, ha addirittura parlato della cifra che ha guadagnato partecipando al reality honduregno, sottolineando che il suo “valore è inestimabile”.

Lory Del Santo: quanto ha guadagnato all’Isola?

Intervenuta nel corso del programma radiofonico Un giorno da pecora, Lory Del Santo ha parlato dei guadagni legati all’Isola dei Famosi 2022. La showgirl ha partecipato a ben 22 puntate, rimanendo in Honduras per quasi tre mesi. Pertanto, ha portato a casa un bel bottino, anche se non paragonabile al montepremi finale. Lory ha ammesso che il cachet è settimanale, per cui Mediaset l’ha pagata profumatamente.

Le parole di Lory Del Santo

Lory ha dichiarato:

“Quanto ho guadagnato a L’Isola dei Famosi più o meno? Valeva la pena di soffrire così tanto, perché poi è tutto relativo dal valore del personaggio. Io sono stata quasi 3 mesi, ho fatto 22 puntate. No, non siamo assolutamente pagati a puntata. Loro pagano a settimana, dipende dal valore del personaggio, credo che il minimo sia 1000€ a settimana. Varia a seconda della storia che uno ha. Se valgo più di 1.000€ a settimana? Certo, 3.000€? Non posso dirlo sono sincera, diciamo che io ho un valore inestimabile. Però di più non posso dire su questo argomento”.

La Del Santo ha sottolineato che “valeva la pena soffrire così tanto“. Per cui, anche se non sappiamo la cifra precisa, Lory ha guadagnato un bel po’.

Ci ha scherzato su, dicendo che ha un “valore inestimabile“, ma, facendo un calcolo approssimativo, ha portato a casa più di 50 mila euro.

Lory Del Santo e Marco Cucolo sono tornati insieme

Prima di congedarsi da Un giorno da pecora, la Del Santo ha parlato del suo rapporto con Marco Cucolo. Lory ha deciso di perdonarlo e sono tornati insieme, ma ha ammesso che il compagno deve superare una specie di prova.

Ha dichiarato: