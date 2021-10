Lory Del Santo: “In carcere hanno tentato di uccidermi”

Lory Del Santo ha svelato che durante il suo arresto durato circa 10 giorni una detenuta avrebbe tentato di ucciderla.

Lory Del Santo ha confessato di aver quasi rischiato la vita quando a vent’anni venne incarcere ingiustamente per circa 10 giorni.

Lory Del Santo in carcere

Lory Del Santo ha confessato per la prima volta di aver trascorso in carcere 10 giorni a causa di uno scambio di persona.

La showgirl ha infatti ammesso che a causa di una “vicenda di droga” sarebbe stata scambiata per qualcun’altro e per questo avrebbe trascorso ingiustamente una decina di giorni in carcere. Lì Lory Del Santo – a suo dire – avrebbe rischiatpo la vita: una detenuta infatti avrebbe tentato di rubarle la catenina che portava al collo. “Durante l’ora d’aria una detenuta mi ha stretto le mani al collo per avere la mia collanina”, ha dichiarato, e ancora: “Mi stava soffocando, ho resistito”.

La showgirl ha anche precisato: “Fu uno scambio di persona, non c’entravo nulla…”, e ha continuato: “È stato assurdo…Ero innocente, sono rimasta dentro per 10 giorni”.

Lory Del Santo: i figli

La vita di Lory Del Santo è stata alternata da momenti estremamente difficile: due dei suoi figli, Conor e Loren, sono scomparsi in circostanze tragiche. Il primo (avuto insieme ad Eric Clapton) è precipitato da un grattacielo di New York nel 1991.

Loren invece si è tolto la vita negli Stati Uniti nel 2018 a seguito di alcuni gravi problemi psicologici. “L ui non ha mai saputo chi fosse il padre, io non glielo ho mai raccontato. Avevo conosciuto questo ragazzo che voleva lavorare nel campo musicale come dj. Mi è piaciuto subito e abbiamo avuto una relazione di tre mesi. Ci vedevamo non troppo spesso, fino a che all’inizio di dicembre lui è partito. Ci siamo salutati e io dopo un po’ scopro di aspettare un bambino.

Ho pensato ad un dono di Dio e quindi ho deciso di tenerlo, ma non sapevo dove trovare questo ragazzo che era in giro per il mondo”, ha dichiarato Lory Del Santo in merito a suo figlio Loren. La showgirl ha anche un terzo figlio: Devin.

Lory Del Santo: la vita privata

Per quanto riguarda la vita privata la showgirl è legata da circa 6 anni al modello e imprenditore Marco Cucolo, con cui sembra aver trovato la serenità nonostante i drammi che l’hanno colpita.