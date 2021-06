Luca Argentero e Cristina Marino: un solo vip invitato alle nozze

Un solo vip sarebbe stato presente alle nozze di Luca Argentero e Cristina Marino a Città della Pieve: di chi si tratta.

Luca Argentero e Cristina Marino sono convolati a nozze a Città della Pieve il 5 giugno 2021, dopo 6 anni d’amore e l’arrivo della loro bambina, Nina Speranza. Alle nozze tra i due attori era presente un unico amico vip.

Luca Argentero e Cristina Marino: le nozze

Luca Argentero e Cristina Marino hanno deciso di celebreare il loro matrimonio con estrema semplicità: dopo le nozze in comune i due si sono recati in sidecar nella casa di campagna dell’attore, dove – in mezzo agli ulivi – hanno festeggiato con semplicità in compagnia di amici e parenti. Alla cerimonia erano presenti i parenti e gli amici più intimi dei due attori e, stando a quanto rivelato dallo stesso sindaco di Città della Pieve (che ha officato il matrimonio) sarebbe stato presente un solo amico vip della coppia, ovvero Raz Degan.

L’ex di Paola Barale e Luca Argentero sarebbero infatti grandi amici, e in passato più volte hanno lavorato insieme.

“Prima di celebrare il matrimonio, sono andato a casa loro per un aperitivo con gli ospiti. Saranno stati una trentina. L’unico famoso era Raz Degan, poi c’erano i parenti stretti e alcuni amici di Torino e di Milano. Abbiamo gustato una serie di prodotti locali: formaggi, salumi e i classici frittini, molto buoni.

Il clima era bellissimo, erano tutti emozionati”, ha confessato Fausto Risini, sindaco di Città della Pieve.

“Ho immaginato molte volte questo giorno, sognavo una vera festa d’amore e, neanche nei sogni più belli, l’ho immaginata così. In un bosco, come nelle migliori favole, sotto gli occhi delle persone più intime, ci siamo promessi amore per sempre”, ha scritto Cristina Marino in merito al giorno delle sue nozze.

Luca Argentero: la luna di miele

Dopo le nozze i due attori sono partiti per la luna di miele in Costiera Amalfitana, e sui social hanno postato alcuni scatti della loro vacanza all’insegna dell’amore e del relax. Con i due è sempre stata presente la figlia, Nina Speranza, nata il 20 maggio 2020.

Luca Argentero: la vita privata

Prima di sposare l’attrice Luca Argentero era sposato con la collega Myriam Catania. I due si sarebbero lasciati pacificamente dopo oltre 7 anni d’amore. L’ex gieffina ha anche dichiarato che pur essendo in buoni rapporti lei e Argentero non sarebbero rimasti amici.