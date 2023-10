Luca Argentero e la gelosia per la moglie: "Ecco perché neanche guardo un'altra"

Luca Argentero e la gelosia per la moglie: "Ecco perché neanche guardo un'al...

Luca Argentero e la gelosia per la moglie: "Ecco perché neanche guardo un'al...

Luca Argentero si è confessato a cuore aperto con il Corriere della Sera, svelando alcuni retroscena sul suo rapporto con la moglie e sulla loro vita privata.

Luca Argentero: il rapporto con la moglie

Luca Argentero e sua moglie, Cristina Marino, hanno avuto insieme i loro due bambini, Nina Speranza e Noè Roberto, e oggi sembrano essere più felici e uniti che mai. In merito alla sua unione con la moglie, l’attore ha svelato che tra loro esisterebbe soltanto della “sana gelosia” e ha ammesso: “C’è, ma sana. Se pure guardassi un’altra, Cristina se ne accorgerebbe subito, quindi non lo faccio, evito il problema a monte. Le persone sanno che sono sposato, mi rispettano, sono educate. Ogni tanto certo succede che qualcuno per strada mi riconosca e mi punti addosso il cellulare tipo scimmia allo zoo”.

L’attore ha anche svelato alcuni retroscena sul giorno in cui ha visto per la prima volta sua moglie e sul suo “corteggiamento”. I due si sono conosciuti sul set di Vacanze ai Caraibi, nel 2015. “Mi sono girato e l’ho vista sotto una palma. Bellissima”, ha affermato, e ancora:“Classico. Messaggi, cene, primi appuntamenti, sono all’antica. Conoscendola meglio ho scoperto che è bella a 360 gradi, la nostra storia è diventata vera e intensa”. In tanti sono curiosi di saperne di più sul loro conto e si chiedono se annunceranno presto l’arrivo di un terzo figlio.