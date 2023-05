Luca Daffrè e Alessandra si sono lasciati: lei rompe il silenzio

La storia d’amore tra Alessandra Somensi e Luca Daffrè è naufragata appena 8 ore dopo la loro scelta a Uomini e Donne e in queste ore l’ex corteggiatrice è intervenuta via social per chiarire le dinamiche della vicenda.

Alessandra Somensi e Luca Daffrè: l’addio

Attraverso i social Alessandra Somensi ha svelato i motivi per cui lei e il modello Luca Daffrè si sarebbero separati dopo appena 8 ore dal momento della scelta a Uomini e Donne. Il primo ad annunciare la rottura via social è stato lo stesso Luca, che ha affermato che, tra loro, ci sarebbero state troppe incomprensioni nel modo di vivere e che sarebbero stati differenti “come il giorno e la notte”.

“Io mi sono sempre sentita sbagliata e non adatta al contesto perché mi criticava il modo in cui venivo vestita, gli occhiali che portavo e i capelli. Mi viene da dire: perché hai scelto me? Io non voglio diventare come vuoi tu”, ha dichiarato l’ex corteggiatrice affermando che lei e Daffrè sarebbero stati insieme solamente 8 ore, e ancora:

“io non credo che le cose non accadano per caso, quindi per quanto possa adesso rimanerci male, alla fiine dei conti potevo immaginare che sarebbe finita così. Ha fatto quella scelta perché gli faceva bene farla. Anche se lui ha detto che non è così lui ci ha guadaganato molto. Non è una persona matura nelle relazioni ma è più pronta all’attacco e al giudizio. Io sono basita ma tutto ciò era per dire che purtroppo la cosa non è andata a finire bene anche se io ci ho visto cose belle”.

Luca Daffrè replicherà alle parole della surfista? Sui social in tanti, tra i fan, sono curiosi di saperne di più.