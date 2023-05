Luca Daffrè annuncia la rottura con Alessandra: "Costanti incomprensioni"

A distanza di 8 giorni dalla scelta a Uomini e Donne, Luca Daffrè ha annunciato la rottura con Alessandra Somensi. A quanto pare, i due hanno avuto parecchie incomprensioni.

Luca Daffrè annuncia la rottura da Alessandra

Lo scorso 10 maggio, Luca Daffrè ha scelto Alessandra Somensi a Uomini e Donne. Dopo soltanto 8 giorni di vita reale, i due si sono lasciati. I beninformati parlavano già di rottura, ma fino ad ora nessuno dei due aveva confermato il gossip. Ad annunciare la fine della love story è stato l’ex tronista, con un semplice post Instagram.

Le parole di Luca Daffrè

Luca ha dichiarato:

“Ho aspettato che la situazione fosse definitiva, ma siccome stanno già uscendo notizie (si vede che dall’altra parte già si raccontano fiabe alle amiche invece di parlare con me, siccome aspettavo un confronto fino a ieri) preferisco darvi io spiegazioni. Ci siamo scelti consapevoli di non conoscersi al 100% ma volenterosi nel volersi scoprire e vivere fuori dalle telecamere”.

Daffrè ha proseguito:

“Ho provato a portarla nel mio mondo ma con costanti incomprensioni che non ci hanno permesso di viverla serenamente, non è andata come speravamo, nella vita di tutti i giorni ci siamo accorti di essere il sole e la luna”.

Luca e Alessandra: hanno preso in giro Uomini e Donne?

Luca ha concluso l’annuncio della rottura assicurando ai fan che durante il percorso a Uomini e Donne è stato “sincero dal primo momento“. La sua scelta è stata “voluta e sentita, ma purtroppo le cose non sempre vanno come speriamo“. Eppure, considerando che sono passati solo 8 giorni dalla scelta, i seguaci del programma mariano hanno un dubbio: i due hanno preso in giro la redazione?