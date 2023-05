Luca Daffrè e Alessandra Somensi "si sono già lasciati": l'indiscrezione

Luca Daffrè e Alessandra Somensi, usciti da Uomini e Donne mano nella mano poco più di una settimana fa, potrebbero già essersi lasciati. Circola un’indiscrezione che ha lasciato i fan a bocca aperta.

Brutte notizie per i fan di Uomini e Donne. La coppia formata da Luca Daffrè e Alessandra Somensi, usciti dal programma di Maria De Filippi da una manciata di giorni, potrebbero già essersi lasciati. L’ex tronista aveva deciso di iniziare una relazione con lei utilizzando queste parole:

“Non sono mai stato tanto bravo a fare discorsi. Quando ho iniziato mi sono fatto una promessa, cioè il cercare di andare oltre l’apparenza e così ho fatto. Ho voluto conoscere le persone che sono scese a corteggiarmi. Tu mi hai colpito subito. Mi ha colpito la tua semplicità. Andando avanti ti sei fatta conoscere sempre di più. Ho visto dei lati che ho apprezzato molto. Sei molto timida, vera e autentica. Mi è venuto spontaneo fidarmi. Mi hai anche fatto conoscere delle mie parti che non sapevo di avere. Sono molto agitato, prima ero molto più tranquillo. Ovviamente non posso dirti di conoscerti benissimo, abbiamo avuto davvero poco tempo. Ma certe cose si capiscono comunque. Io ho capito che tu sei la mia scelta“.

L’indiscrezione su Luca Daffrè e Alessandra Somensi

Nonostante le belle parole utilizzate da Luca al momento della scelta, sembra che la relazione sia già giunta al capolinea. Inizialmente, ad allarmare i fan è stato il silenzio social di Daffrè e Alessandra. Ad alimentare il chiacchiericcio, poi, è stata un’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Quest’ultima, via social, ha dichiarato:

“Scoop assolutamente non fare il mio nome! Alessandra e Luca Daffrè si sono già lasciati. Fonte super certa. Lo ha detto lei ad un’amica con cui abbiamo una parente in comune. Mi raccomando anonima”.

Luca Daffrè e Alessandra Somensi in silenzio

Al momento, Luca e Alessandra non hanno commentato l’indiscrezione. Pertanto, non sappiamo se i due si siano davvero lasciati. C’è da dire, però, che Daffrè e la Somensi continuano ad osservare uno strano silenzio social. Insomma, qualche indizio c’è ed è impossibile non notarlo.