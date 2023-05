Luca Daffrè torna sui social dopo Uomini e Donne con un annuncio inaspettato

Dopo la scelta a Uomini e Donne, Luca Daffrè è tornato sui social. L’ex tronista ha fatto un annuncio del tutto inaspettato, che ha lasciato senza parole i fan del programma. Ci sono già problemi con Alessandra Somensi?

Luca Daffrè torna sui social dopo Uomini e Donne

Qualche giorno fa, Luca Daffrè ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, decidendo di lasciare il programma con Alessandra Somensi. Nelle ultime ore, l’ex tronista è tornato sui social con un annuncio del tutto inaspettato, che ha fatto tremare i fan della trasmissione mariana. Possibile che tra lui e la neo fidanzata ci siano già problemi?

Luca Daffrè lontano da Alessandra Somensi

Mentre Alessandra ha condiviso sui social le sue emozioni post Uomini e Donne, Luca si è limitato a ripostare una foto del profilo ufficiale del programma mariano. Questo è stato il primo dettaglio a far preoccupare i fan. Poco dopo è arrivato l’annuncio inaspettato: “Trento, toccata e fuga“. Dopo la scelta, quindi, Daffrè è tornato nella sua città natale, lasciando a casa la neo fidanzata Alessandra.

Tra Luca e Alessandra ci sono problemi?

Come mai la Somensi non ha accompagnato Daffrè a Trento? Al momento, non è dato saperlo. Generalmente, le coppie che escono da Uomini e Donne vivono insieme ogni attimo, senza separarsi mai, almeno nelle prime settimane. A tranquillizzare i fan, però, è stata la stessa Alessandra, che ha ammesso che lei e il fidanzato si vedranno “prestissimo“.