Uomini e Donne, Luca Daffrè dopo la scelta: cosa è successo con le corteggiatrici?

Nel corso dell’ultima puntata di Uomini e Donne, Luca Daffrè ha scelto Alessandra Somensi. Cosa è successo dietro le quinte con le altre due corteggiatrici? Il tronista ha incontrato sia Alice che Camilla.

Luca Daffrè dopo la scelta: cosa è successo con le corteggiatrici?

Luca Daffrè ha messo fine al suo percorso a Uomini e Donne scegliendo Alessandra Somensi. Il tronista non ha voluto far entrare in studio le altre due corteggiatrici, ma ha preferito incontrarle dietro le quinte. Considerando che la scelta è arrivata in modo del tutto inaspettato, come hanno reagito Alice e Camilla? Su Witty.it, i video mostrano Luca dopo il confronto.

Alice e Camilla apparentemente contente per Luca Daffrè

“Ho preferito magari non vedere voi per portare avanti una cosa senza prendervi in giro”, ha dichiarato Luca alle corteggiatrici dopo la scelta. Daffrè ha sottolineato che Camilla e Alice sono bellissime persone, ma che il suo cuore l’ha portato a scegliere Alessandra. Entrambe le ragazze sono apparse apparentemente contente della scelta del tronista.

Alice o Camilla saliranno sul trono di Uomini e Donne?

Le corteggiatrici di Daffrè si sono dimostrate mature davanti alla sua scelta improvvisa. Non ci sono state scenate e i toni sono sempre rimasti bassi. A questo punto, la domanda sorge spontanea: una tra Alice e Camilla sono candidate al trono di Uomini e Donne? E’ ancora presto per saperlo, anche perché il programma di Maria De Filippi andrà in vacanza prima del previsto.