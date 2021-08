Luca Onestini insieme all’ex fidanzata di Paolo Brosio? L’indiscrezione

Archiviata la storia con Ivana Mrazova Luca Onestini ha iniziato a frequentare Marialaura De Vitis? L'indiscrezione ha travolto i due vip.

Luca Onestini ha annunciato via social di essersi separato da Ivana Mrazova dopo quasi quattro anni d’amore e, secondo indiscrezioni, lui e l’ex fidanzata di Paolo Brosio (Marialaura De Vitis) si sarebbero incontrati ad un evento.

Luca Onestini e Marialaura De Vitis

Un flirt in corso tra Luca Onestini e Marialaura De Vitis? Il gossip ha rapidamente preso piede sui social ma al momento, da parte dei due diretti interessati, non vi sono state conferme. Solo alcuni giorni fa Onestini ha annunciato la fine della sua relazione con Ivana Mrazova, conosciuta all’interno della casa del GF Vip nel 2017. L’ex gieffino aveva annunciato la rottura via social, dove ha scritto: “È stata una storia d’amore stupenda, mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso.

Però a volte semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato, ci siamo aspettati, supportati ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche. Vi voglio bene”. Ivana Mrazova, dal canto suo, ha replicato con una frecciatina nei confronti del modello, che dal canto suo ha preferito non rispondere.

Luca Onestini: le vacanze

Dopo la rottura dalla modella Onestini avrebbe deciso di trascorrere gli ultimi giorni di vacanza in compagnia di alcuni amici e, secondo indiscrezioni, proprio ad un evento in loro compagnia avrebbe incontrato per la prima volta Marialaura De Vitis, giovanissima ex fidanzata di Paolo Brosio.

Sulla questione al momento non vi sono conferme e i fan sono in attesa di saperne di più. I due smentiranno la notizia?

Luca Onestini: la rottura da Ivana

Poco dopo l’annuncio di Luca Onestini via social – dove ha confermato le voci in circolazione in merito alla sua rottura da Ivana – la modella ha replicato via social con una frecciatina rivolta al suo ex. “Come avete visto dal post di Luca, la nostra storia purtroppo è finita.

Penso però che non ci siamo ‘aspettati e supportati’. Penso che non siamo riusciti a gestire una cosa che era bellissima. In più l’ultimo anno ci ha messo davanti a tante prove e non le abbiamo superate. Mi dispiace perché ormai erano quasi 4 anni bellissimi insieme, con tanto amore e complicità. Il nostro libro finisce qui”, ha scritto via social la modella.