Lucas Peracchi è diventato attore. L’ex tronista di Uomini e Donne ha debuttato nel cinema a luci rosse, ma non ha nessuna intenzione di lasciare il suo lavoro da personal trainer, anzi. I suoi allenamenti saranno “specializzati per questo discorso”.

Lucas Peracchi è diventato attore porno

Sono lontani i tempi in cui Lucas Peracchi partecipava a Uomini e Donne come tronista. Era il 2015 e il suo percorso nel programma di Maria De Filippi si concluse nel peggiore dei modi, visto che la produzione scoprì che si era messo d’accordo con la corteggiatrice Giulia Carnevali. Lo scopo? Restare più tempo possibile sul trono e fare una finta scelta da sogno. Oggi, dopo aver messo fine alla lunga relazione con Mercedesz Henger, Lucas è diventato attore porno.

Lucas attore con lo pseudonimo Purosangue.Lucas

Peracchi, nelle vesti di attore porno, ha aperto una pagina Instagram che si chiama Purosangue.Lucas. Ovviamente, in bacheca non ci sono contenuti per bambini, ma video a luci rosse con alcune ragazze. Neanche a dirlo, l’ex tronista di Uomini e Donne è presente anche su OnlyFans. Via social, però, Lucas ci ha tenuto a far sapere che non ha alcuna intenzione di lasciare il suo lavoro da personal trainer.

Lucas: il lavoro da personal trainer diventa hard

Via Instagram, Peracchi ha dichiarato:

“Anche se adesso sono un attore hard non è che non farò più programmi di allenamento, anzi li farò anche specializzati proprio per questo discorso. Quindi non esitate a chiedere”.

In che modo Lucas declinerà al porno il lavoro di personal trainer? Al momento, non è dato saperlo.