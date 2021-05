Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati: “Non andavamo d’accordo”

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono detti addio dopo quasi 3 anni d'amore.

La storia d’amore tra Mercedesz Henger e Lucas Peracchi, durata circa 2 anni, è naufragata: a svelarlo è stato lo stesso ex fidanzato della modella.

Mercedesz Henger e Lucas Peracchi si sono lasciati

Storia d’amore giunta al capolinea per Mercedesz Henger e Lucas Peracchi: i due si sono detti addio dopo circa 2 anni d’amore, e a confermare la notizia è stato lo stesso personal trainer, che ha dichiarato: “Non ne voglio più parlarne, perché non mi piace parlare di ‘ste cose.

Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita”. Per il momento Mercedesz Henger non ha preso parola in merito alla questione e in tanti tra i fan le hanno chiesto quali siano le sue condizioni. Com’è noto la madre della modella, Eva Henger, non aveva mai approvato la relazione tra Mercedesz e Lucas e per questo aveva avuto un’accesa lite con sua figlia.

Mercedesz Henger: la lite con Eva

A causa della relazione tra Mercedesz e Lucas Peracchi la madre della modella, Eva Henger, aveva chiuso i rapporti con sua figlia. Per Eva Henger il personal trainer sarebbe stato un manipolatore e inoltre lo ha pubblicamente accusato di aver – a suo avviso – cambiato sua figlia attraverso forme di controllo psicologico. Mercedesz ha sempre preso le difese del fidanzato scagliandosi contro sua madre.

Mercedesz Henger ed Eva: i rapporti

Nonostante Barbara D’Urso abbia provato a riavvicinare madre e figlia nei suoi salotti tv, le due si sono sempre scontrate in merito alla relazione tra Mercedesz e Lucas Peracchi. In un caso lo stesso personal trainer si era espresso in merito alla lite tra madre e figlia prendendo ovviamente le difese di Mercedesz: “Mi dispiace che una madre attacchi la figlia pubblicamente su cose abbastanza triste. Non lo farei mai se fossi un padre. Quando Mercedesz era in carne lei la attaccava. Ora, lo dico senza freni, forse soffre la competizione della figlia. Vorrebbe essere come lei? Il tempo passa per tutti, Eva resta una bella donna. Dovrebbe bastare questo”.

Ora che Mercedesz e il personal trainer si sono detti addio, lei e sua madre si riavvicineranno? In tanti tra i fan sperano di saperne di più sui rapporti tra madre e figlia, che un tempo erano inseparabili.