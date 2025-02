Lucio Corsi ha partecipato al Festival di Sanremo 2025 portando il brano “volevo essere un duro” che parla di come nella vita si punti a voler essere un qualcuno ma spesso e volentieri si rientra nella grande normalità e che quindi bisogna essere in grado di apprezzarla per quello che è in grado di regalare.

Anche Chiara Ferragni apprezza il brano dell’artista

Chiara Ferragni in quest’ultimo periodo non sta vivendo ottimamente, sia per la questione Pandorogate ma anche per le voci di presunti tradimenti mentre era ancora sposata con Fedez.

L’influencer e imprenditrice ha quindi deciso di realizzare un post sul famoso social dove ammette di emozionarsi di fronte a video sensibili, nonostante abbia 37 anni volendo quindi “essere una dura” ma non riuscendoci.

Oltre 49 mila post con la canzone seconda al Festival

Non solo Chiara Ferragni ma anche persone comuni hanno voluto manifestare le proprie fragilità usando come sottofondo la canzone di Lucio Corsi.

Si passa da chi ha ammesso di avere paura dei piccioni e chi avrebbe voluto affrontare un compleanno con metà degli amici presenti, che hanno immediatamente lasciata sola la festeggiata, a testa alta pur essendo restata sola ma non è riuscita a trattenere la tristezza.