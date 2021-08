Ludovica Bizzaglia: “Problemi al cuore dopo il vaccino, ma lo rifarei”

Ludovica Bizzaglia ha rivelato via social di aver avuto alcuni problemi cardiaci dopo che si è sottoposta al vaccino anti-Covid.

L’attrice Ludovica Bizzaglia ha confessato di aver subito dei problemi cardiaci in seguito alla sua vaccinazione contro il Coronavirus.

Ludovica Bizzaglia: il vaccino

Alcuni giorni dopo essersi sottoposta al vaccino anti-Covid Ludovica Bizzaglia ha confessato di aver avuto alcuni problemi di cuore.

L’attrice ha anche affermato che, nonostante questo, non si sarebbe pentita di essersi sottoposta al vaccino. “Subito dopo essere rientrata dalla Grecia ho iniziato a sentirmi molto male: avevo dei sintomi particolarmente forti, essendo però un soggetto che soffre d’ansia e di attacchi di panico, molto spesso l’ansia e il panico portano anche a malesseri fisici, ero convinta che si trattasse di quello”, ha dichiarato, e ancora: “Avevo questo dolore toracico fortissimo, dolore al braccio sinistro e stanchezza (…) “Siamo corsi immediatamente dal mio cardiologo a Roma e purtroppo mi è stata diagnosticata una pericardite al cuore da vaccino. Purtroppo, può succedere, è una sfig*”.

Dopo aver spiegato la situazione ai suoi fan ed averli tranquillizzati sulle sue condizioni di salute, l’attrice ha comunque sottolineato che sarebbe disposta a sottoporsi di nuovo al vaccino: “Tornassi indietro rifarei il vaccino un altro milione di volte. Purtroppo, queste cose possono capitare. Vacciniamoci perché è l’unico modo per uscire da tutto questo”, ha affermato.

Ludovica Bizzaglia: gli hater no vax

Come altre celebrities che si sono apertamente schierate a favore della vaccinazione anti-Covid, anche Ludovica Bizzaglia è stata presa di mira da haters e no-vax dopo il suo annuncio via social.

L’attrice ha preferito non replicare, ma in tanti tra i suoi fan via social hanno preso le sue difese.

Ludovica Bizzaglia: la vita privata

Classe 1996, Ludovica Bizzaglia è stata fidanzata in passato con Awed, all’anagrafe Simone Paciello. I due si sono lasciati definitivamente nel 2017 e la stessa attrice ha confermato la notizia affermando: “Io e Simone Paciello non stiamo più insieme. Vi chiedo, se vi è possibile, di non accostarmi mai più, per nessun motivo al mondo alla sua figura, alla sua persona e al suo personaggio”.

In seguito Ludovica Bizzaglia è stata legata allo chef Cristiano Piccirillo, da cui si è separata nel 2019. Da allora l’attrice sarebbe legata a Alessandro Renato Sollevanti. “365 giorni di pura meraviglia. Ti amo incondizionatamente, Di qualunque cosa siano fatte le nostre anime, la mia e la tua sono fatte della stessa cosa. Da un anno, Se so cos’è l’amore, è grazie a te”, ha scritto lei durante il loro primo appuntamento.