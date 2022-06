Ludovica Pagani ed El Shaarawy sono tornati insieme: l’indiscrezione

Ludovica Pagani ed El Shaarawy sono tornati insieme? Fuga d'amore a Mykonos.

Ludovica Pagani e Stephan El Shaarawy sono tornati insieme? E’ questa la domanda più gettonata delle ultime ore, dopo che i due sono stati pizzicati a Mykonos. Cosa c’è di vero?

Ludovica Pagani ed El Shaarawy sono tornati insieme?

La storia d’amore tra Ludovica Pagani ed El Shaarawy è iniziata nel 2021, quando si sono conosciuti grazie ad amici comuni.

Fin dal primo momento, la speaker radiofonica e il calciatore della Roma hanno cercato di tenere la love story lontano dai riflettori, ma i paparazzi hanno fatto il loro lavoro e la relazione è venuta a galla. Poi, qualche mese fa è arrivata la rottura. Dall’oggi al domani, la Pagani ha ammesso di vivere “un periodo abbastanza complicato“. Dopo questa confessione, ha sottolineato che non avrebbe più parlato della sua vita sentimentale.

Adesso, però, un’indiscrezione sostiene che i due siano tornati insieme.

L’indiscrezione su Ludovica Pagani ed El Shaarawy

A lanciare l’indiscrezione è l’esperto di gossip Alessandro Rosica. Via Instagram, ha fatto notare che Ludovica ed El Shaarawy si trovano entrambi a Mykonos. In effetti, sbirciando i loro profili social è chiaro che si stanno concedendo una vacanza in Grecia. Una strana coincidenza per due ex, non trovate? Non solo, sembra che la Pagani e il calciatore della Roma, prima di questa fuga, si siano dati appuntamento anche ad Ibiza.

Ludovica ed El Shaarawy: silenzio sul ritorno di fiamma

Anche se le coincidenze sembrano parlare chiaro, per cui potremmo affermare che Ludovica ed El Shaarawy sono tornati insieme, i diretti interessati preferiscono osservare la via del silenzio. Né la speaker radiofonica e né tantomeno il calciatore hanno confermato o smentito il gossip.