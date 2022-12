Ludovica Valli sta ancora male: "Un dolore insopportabile"

Ludovica Valli ha aggiornato i fan sulle sue condizioni dopo che nei giorni scorsi si era recata in ospedale a Dubai.

Ludovica Valli come sta

Ludovica Valli ha lasciato Dubai dove, nelle scorse ore, aveva iniziato a manifestare dei gravi sintomi influenzali, gli stessi che hanno poi iniziato a manifestare anche sua figlia e suo marito. In queste ore l’influencer ha tranquillizzato i fan ma ha fatto sapere anche che le sue condizioni non sarebbeo ancora delle migliori: “Non è finita qui. Stanotte mi è venuto un fortissimo dolore all’orecchio destro e praticamente non ci sento più.

Per questo non riesco a stare concentrata o a parlare con qualcuno, è un fastidio tremendo. Ho dormito forse mezz’ora. Mi ha appena visitato l’otorino, volete sapere? Ho la membrana dell’orecchio completamente infiammata. Un dolore folle”.

L’influencer è incinta del suo secondo figlio e, per questo, non può assumere farmaci. Nel frattempo anche la sua prima figlia, Anastasia, si è ammalata, e come lei il papà. “A noi si è aggiunto anche papà stanotte, con febbre, tosse e tanto tanto male alla gola.

Ce la caveremo anche questa volta”, ha scritto l’influencer, mentre i fan sono in attesa di saperne di più sul suo stato di salute.

Nei giorni scorsi Ludovica Valli si trovava a Dubai quando ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie. Per questo motivo l’influencer si era recata in ospedale dove, a causa della sua gravidanza, i medici non avevano potuto fare granché.