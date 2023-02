Dopo due anni di fidanzamento Luis Sal ha finalmente svelato il nome della sua fidanzata.

Giravano alcune indiscrezioni ma non c’era mai stata na conferma da parte dello youtuber.

Luis Sal svela chi è la sua fidanzata: ecco il nome della ragazza

La fidanzata di Luis Sal è Marta Fasciani. I due giovani hanno pubblciato alcune foto insieme, ma non si sono mai taggati su Instagram. In uno scatto risalente al mese di agosto 2022, la Fasciani è abbracciata a Luis Sal, ma metà del suo volto è tagliato.

Nonostante ciò, l’intuizione dei follower della coppia è stata giusta. Luis Sal e Marta Fasciani sono stati in vacanza con i Ferragnez l’estate scorsa e in alcune foto è comparsa anche la giovane fidanzata dello youtuber. Ciò nonostante l’ufficialità della loro relazione non è arrivata prima del 14 febbraio 2023.

L’annuncio social di Luis Sal

Proprio a proposito del 14 febbraio 2023, Luis Sal ha deciso di ufficializzare la sua storia la Fasciani pubblicando in quella data una foto su Instagram di loro due che si baciano.

Nella descrizione del post è scritto: “Mi sono fidanzato due anni fa a San Valentino perché ho una pessima memoria, per risparmiare sui regali e anche perché lei mi piace tanto“.