Lulù Selassié: anche il fratello di Bortuzzo ha smesso di seguirla sui social

Dopo Franco Bortuzzo anche il fratello di Manuel, Kevin Bortuzzo, avrebbe smesso di seguire sui social la sua fidanzata, Lulù Selassié.

Lulù Selassié contro Franco Bortuzzo

Cosa sta accadendo tra Lulù Selassié e i familiari del suo fidanzato, Manuel Bortuzzo? Nei giorni scorsi in tanti sui social si sono accorti che il padre del nuotatore, Franco Bortuzzo, avesse smesso di seguire la principessa etiope sui social e a seguire è stata la stessa Lulù a confessare di non avere ottimi rapporti con il padre del fidanzato.

Nelle ultime ore in tanti sui socail si sono accorti che anche Kevin Bortuzzo, fratello del nuotatore, ha smesso di seguire i canali social dedicati alla principessa. Come andrà a finire la vicenda? “Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisce. Sono molto vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere sincera ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace.

Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno”, ha dichiarato Lulù in merito al rapporto con Bortuzzo.

Lulù Selassié e Manuel: la storia d’amore

Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si sono innamorati nella casa del GF Vip 6 e hanno presto espresso il desiderio di andare a convivere. I due hanno recentemente smentito le voci in circolazione in merito alla loro presunta crisi sentimentale e si sono regalati una vacanza a Napoli.

Le indiscrezioni riguardanti la loro presunta crisi hanno iniziato a circolare anche a causa dei rapporti non proprio idilliaci tra Lulù e il padre del fidanzato.