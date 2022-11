Lulù Selassié esagera con il fotoritocco: nella foto non ha un braccio

Una foto di Lulù Selassié finita sui social ha sollevato una valanga di critiche da parte dei fan.

Lulù Selassié esagera con il fotoritocco

Una foto forse finita per errore sui canali social di Lulù Selassié ha acceso l’indignazione dei fan. L’influencer ed ex volto del GF Vip ha infatti postato una foto in cui è ritratta in posa, peccato che nell’immagine le manchi un braccio (forse a causa di un esagerato fotoritocco). In tanti tra i fan di Lulù se ne sono accorti e hanno commentato con ironia la questione, mentre altri hanno accusato la principessa etiope di aver decisamente esagerato con il fotoritocco.

“Molto bello, soprattutto il braccio“, ha scritto un utente in rete, mentre altri hanno aggiunto: “Come ti permetti di sottolineare l’evidenza. Vorresti tanto essere una fatina con i poteri di dissolvenza come lei“. E ancora: “Purtroppo è vero. Non è giusto che io ho due braccia con il gomito“.

L’ex fidanzata di Manuel Bortuzzo per il momento non sembra intenzionata a replicare alla questione e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.

Di recente Lulù è balzata agli onori delle cronache per aver fatto una proposta al suo ex, il nuotatore Manuel Bortuzzo, a cui avrebbe proposto di rincontrarsi (visto che lui sarebbe da poco tornato ad essere single). Sulla questione non sono emersi sviluppi e i fan sono curiosi di saperne di più.