Lulù Selassié: un noto cantante condivide un video su Instagram

Lulù Selassié è accidentalmente finita nelle storie via social di un noto volto del mondo della musica.

Dopo essere finita in un video condiviso da Cardi B sui social, Lulù Selassié è finita anche nelle stories di un altro celebre cantante.

Lulù Selassié nel video di Gué Pequeno

Nelle scorse ore Gué Pequeno ha condiviso attraverso i social una breve clip video dove si intravedeva anche Lulù Selassié.

“Senza mai partecipare a un’edizione”, ha scritto il cantante, in riferimento al fatto che nella casa del reality show i concorrenti stessero ascoltando la sua musica e avessero dedicato il tema della serata al Trap Party Vip. Lulù come prenderà la questione? Quando era stata messa al corrente di essere accidentalmente finita nelle stories di Cardi B, la concorrente era stata felicissima.

La vita privata della concorrente

Nella casa del reality show Lulù Selassié ha instaurato un legame speciale con Manuel Bortuzzo, che la attende fuori dalla Casa.

Proprio Bortuzzo ha dichiarato di essere ormai completamente innamorato della principessa, con cui inizialmente ha vissuto alti e bassi:

“Vogliamo stare insieme tutti i giorni. Non è facile trovare una casa e voglio farlo con lei. Quando uscirà starà qui da me o andrò io da lei, poi capiremo come sistemarci. L’importante è stare insieme”, ha dichiarato il nuotatore, e ancora: “Pensavo di non riuscire ad amarla. In realtà dopo ogni scontro andavamo in camera e ci abbracciavamo piangendo, ci chiedevamo scusa e decidevamo di riprovarci.

Quando ci siamo davvero capiti, tutti i problemi sono stati messi da parte e ci siamo lasciati andare”. Oggi i due sembrano essere più innamorati che mai.