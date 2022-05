Lulù parla della rottura con Manuel: il padre era invadente e appariva in casa anche nei momenti meno opportuni.

Lulù Selassié ha finalmente vuotato il sacco sulla rottura con Manuel Bortuzzo. La principessa etiope ha raccontato come ha vissuto la relazione dopo la fine del GF Vip, svelando aneddoti sulla famiglia del nuotatore davvero raccapriccianti.

Lulù vuota il sacco sulla rottura con Manuel

Intervistata dal settimanale Chi, Lulù Selassié ha raccontato la sua versione dei fatti sulla rottura con Manuel Bortuzzo. La principessa etiope ha scoperto di essere stata lasciata dal ragazzo con un comunicato Ansa ed è stato un vero e proprio shock. L’ex gieffina ha raccontato:

“Il padre ha fatto di tutto per ostacolarmi dal primo istante. Io e Manu invece facevamo il possibile per allontanare le negatività. Manuel ha subito grandi pressioni ai familiari. E anche dagli amici che proprio non potevano sopportarmi. Gli devono aver fatto un bel lavaggio del cervello perché fino a due giorni fa noi eravamo insieme. Abbiamo festeggiato i sette mesi insieme e ci siamo svegliati accanto”.

Lulù e Manuel non hanno mai avuto privacy

Oltre a non sentirsi apprezzata dalla famiglia di Manuel, Lulù ha sottolineato che il padre del ragazzo non li lasciava mai liberi. Il signor Franco, stando al racconto della Selassié, piombava in casa anche nei momenti meno opportuni. La principessa etiope ha dichiarato:

“Noi non abbiamo mai avuto privacy. Il padre di Manuel scendeva in continuazione ed era molto invadente. Manu ha bisogno di sentirsi autonomo e indipendente, ma il padre gli stava addosso. La casa di Manu è separata da quella del padre da una scala a chiocciola, non è che il papà doveva bussare o suonare per entrare, scendeva e basta. Siamo due ragazzi e per me che sono una donna è pure imbarazzante. Volevo stare in mutande e non potevo. Magari io e manu avevamo i nostri momenti di intimità e poi arrivava il padre all’improvviso. Sì è stato molto imbarazzante. Il padre è la causa della crisi e della fine della storia, se non fosse stato per lui noi staremmo ancora insieme. Cosa diversa con la mia famiglia, lui si era legato tantissimo ai miei familiari e chiamava ‘mamma’ mia madre”.

Il signor Franco Bortuzzo una spina nel fianco

Insomma, secondo Lulù è a causa di Franco Bortuzzo che la sua storia con Manuel è finita nel peggiore dei modi. Per far comprendere al meglio come il padre del ragazzo si intromettesse nella loro quotidianità, la Selassiè ha raccontato qualche aneddoto raccapricciante. Ha dichiarato: