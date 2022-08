Lulù Selassié rimprovera i fan: lo sfogo

Lulù Selassié si è sfogata contro i fan dei social, che le rivolgerebbero sempre "le stesse domande".

Lulù Selassié si è sfogata contro i fan dei social che, a quanto pare, le rivolgerebbero sempre domande riguardanti il suo ex, Manuel Bortuzzo.

Lei e il nuotatore si sono conosciuti alcuni mesi fa durante la loro partecipazione al GF Vip 7, e la loro storia è durata appena un paio di mesi. Lulù ovviamente è stufa di sentirsi rivolgere continuamente domande riguardanti il suo ex e per questo è sbottata contro i fan affermando: “Ragazzi però fate sempre le stesse domande. Cambiate perché siete un disco che si rompe a volte. No… che si è rotto e quindi sta sempre là, cioè capito? Non cambia mai, rimane lì, rimane e insiste!“.

Lo sfogo di Lulù non ha comunque mancato di suscitare polemiche in rete e tra i fan c’è chi l’ha accusata di aver adito alle voci su lei e Bortuzzo: “Secondo te di chi è la colpa? Chi ha il 22 in bio, cartella in evidenza, una loro foto come sfondo e continua a fare la vedova addolorata? Se non vuole certe domande sa cosa deve fare, intuile che ve la prendiate con chi ci crede ancora se tutto è alimentato da lei”, ha tuonato un utente.

Dopo la rottura con Lulù Selassié, Bortuzzo è stato più volte avvistato in compagnia della sua ex, Federica Pizzi, mentre la principessa etiope al momento sarebbe single.