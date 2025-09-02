Il popolare conduttore del podcast Passa dal BSMT, Gianluca Gazzoli, sta attraversando un momento di grande lutto, reso pubblico attraverso un toccante annuncio sui suoi profili social. Tra i messaggi di affetto e vicinanza dei fan, emerge chiaramente il peso di questa perdita, ricordandoci quanto possano essere difficili certi momenti della vita.

La malattia e la puntata speciale del podcast di Gianluca Gazzoli

A fine luglio, Gianluca Gazzoli aveva condiviso sui social le difficoltà che stava vivendo in famiglia, definendo quel periodo “il momento più brutto della mia vita”. Da mesi, la sua mamma stava lottando contro una grave malattia, e il conduttore aveva scelto di raccontare la sua storia anche in una puntata speciale del podcast Passa dal BSMT, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della prevenzione e mostrare la forza straordinaria di sua madre.

“Quello che stiamo vivendo è probabilmente il momento più brutto e difficile della nostra vita, della mia famiglia e della mia. Da alcuni mesi mia mamma sta combattendo contro un brutto male e, purtroppo, in questi ultimi giorni la lotta si è fatta ancora più dura. Mia mamma è la donna più forte che io abbia mai conosciuto, e le devo moltissimo di ciò che sono. In queste settimane lo è ancora di più: un esempio straordinario di forza e ispirazione”.

Originaria della Sicilia, la donna si era trasferita a Milano dopo il divorzio, dedicandosi a crescere Gianluca e costruire una nuova vita, sempre con determinazione e coraggio. Durante l’intervista, il podcaster e la madre avevano condiviso momenti di grande intensità emotiva, parlando di vita, sogni e valori che li univano profondamente.

Grave lutto per Gianluca Gazzoli, il commosso annuncio sui social: “Mi mancherà”

Oggi, 2 settembre 2025, Gianluca Gazzoli ha dato la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Con un toccante post su Instagram, ha espresso il proprio dolore per la morte della mamma, ricordando la donna forte e generosa che gli ha trasmesso determinazione e coraggio.

Nel messaggio, il conduttore ha sottolineato l’importanza dei legami familiari e la gratitudine per tutto ciò che sua madre gli ha insegnato: “Vivrai per sempre in me, in noi”, ha scritto, commuovendo fan, colleghi e amici. L’annuncio ha raccolto immediatamente un’ondata di messaggi di affetto e vicinanza, testimoniando quanto la storia di Gianluca e della madre abbia toccato profondamente chi li segue.