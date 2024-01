Lutto in casa Bennato, è morto Giorgio: il più piccolo dei tre fratelli

Lutto in casa Bennato, è morto Giorgio: il più piccolo dei tre fratelli

Giorgio Zito Bennato era il fratello minore di Edoardo ed Eugenio. Il musicista si è spento all’età di 74 anni nella propria abitazione a Napoli.

Morto Giorgio Bennato

A dare la notizia il fratello Eugenio tramite un post su Facebook. “Addio Giorgio, il più piccolo di noi tre, il più saggio di noi tre” ha scritto, mostrando alcune foto di loro. Una in particolare li immortala con una divisa calcistica.

Gli esordi

Giorgio, Eugenio ed Edoardo si sono avvicinati alla musica sin da bambini. Insieme a Fabio Ponti alla chitarra elettrica, Enzo Caponetto come seconda chitarra, Mauro D’Addato al basso e Sasà Riemma alla batteria aveva fondato la band i “Diesel“, preferendo tuttavia mantenere il cognome della madre, Zito, per non cavalcare l’onda dei fratelli maggiori. Nel 1980 ha preso parte al Festival di Sanremo con il brano “Ma vai, vai!.” e nello stesso anno ha creato, con Edoardo ed Eugenio, la casa editrice Edizioni Musicali 55 e la casa discografica Cheyenne records.

Il cordoglio

Grande amante del banjo e delle percussioni, si occupava anche della parte tecnica in qualità di tecnico del suono. Aveva collaborato con Edoardo all’album “La Torre di babele” del 1976. Tra le prime personalità a prendere parte al lutto il regista Giorgio Verdelli.