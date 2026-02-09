Lutto nel mondo della scienza, è morto all’età di 96 anni Antonino Zichichi, fisico di fama internazionale. Lotto contro l’astrologia e più precisamente contro le superstizioni.

Lutto nel mondo della scienza: è morto il fisico Antonino Zichichi

Il mondo della scienza è in lutto: è morto all’età di 96 anni il fisico e divulgatore Antonino Zichichi.

Lo si apprende da fonti della comunità scientifica. Zichichi è stata una figura molto controversa all’interno della comunità scientifica stessa, sia per il suo credo cattolico sia per la sua dura critica alla teoria di Charles Darwin sull’evoluzione, che Zichichi ha sempre considerato priva di sufficienti prove scientifiche e di una solida base matematica. Zichichi aveva anche una posizione apertamente negazionista verso la relazione tra attività umane e cambiamento climatico, sostenendo infatti l’inaffidabilità dei modelli matematici utilizzato negli studi sull’argomento.

Addio a Antonino Zichichi: la sua battaglia contro l’astrologia

Antonino Zichichi è morto all’età di 96 anni. Specializzato nel campo della fisica della particelle, nel corso della sua vita ha portato avanti anche una battaglia contro l’astrologia e, più specificatamente, contro le superstizioni che, secondo lui, sono un “Hiroshima naturale.” Il noto scienziato ha anche lavorato presso il Fermilab di Chicago e presso il Cern di Ginevra, dove ha diretto il gruppo che osservò per la prima volta l’antideutone, la particella di antimateria formata da un antiprotone e un anti neutrone. Dal 1977 al 1992 è stato presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e nel 1978 è stato eletto presidente della Società Europea di Fisica. Tra le altre cose, si deve a lui la fondazione, a Erice in Sicilia, del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana.