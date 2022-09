Lutto nel mondo del calcio: morto l’ex difensore Giovanni Mialich

Poco dopo l'alba è spirato Giovanni Mialich, ex tecnico di Savona e Albenga.

Giovanni Mialich era una figura amata e rispettata sia dentro che fuori dal campo da tanti appassionati del calcio e non: purtroppo poco dopo l’alba è morto all’età di 88 anni.

Ex tecnico di Savona e Albenga, la sua carriera ha abbracciato tante soddisfazioni tanto da vestire maglie prestigiose come quelle della Sampdoria, dal 1952 al 1955, che è stato uno dei suoi più forti amori calcistici, senza dimenticare quella del Palermo, del Bologna, della Spal, del Napoli e del Torino.

Recentemente Mialich aveva anche guidato il settore giovanile della Baia Alassio, dove illustrò ai ragazzi le 17 regole per affrontare la loro esperienza da calciatoi in erba.

La Sampdoria ha espresso il proprio cordoglio per la sua scomparsa:

“Si è spento a Laigueglia all’età di 88 anni Giovanni Mialich, ex difensore, 11 presenze con la maglia della Sampdoria. Nato a Mira (Venezia) il 17 febbraio 1934, arrivò a Genova nel 1952 dalla Mestrina, società di Serie C. In tre stagioni doriane nel massimo campionato ebbe poche opportunità per mettersi in luce e nel 1955 si trasferì al Palermo. Restò comunque legato ai colori blucerchiati, che ha seguito fino all’ultimo con passione da tifoso e socio del Samp Club Alassio. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte del presidente Marco Lanna e di tutta la società”.