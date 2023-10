Si chiamava Poppy Chancellor, aveva 36 anni e, all’inizio del 2023, le avevano diagnosticano la leucemia. La donna, figlia dell’attrice Anna Chancellor, era un’illustratrice e artista del taglio della carta.

Ad annunciare la morte della donna è stata la madre che, con un messaggio sui social, ha reso omaggio alla figlia: “Il 29 settembre Poppy è morta, tenuta stretta dai suoi parenti proprio come aveva desiderato. Nonostante tutti gli sforzi, il suo corpo non poteva più resistere“.

Il messaggio social dell’attrice

Nel ricordo della figlia, Anna Chancellor ringrazia gli operatori sanitari “gentili e amorevoli” del Royal Marsden Hospital, e prosegue: “Quindi noi, la sua famiglia e i suoi amici che la adorano ci uniamo alle altre famiglie che hanno perso i loro cari troppo giovani. Continuiamo a pregare e a sostenerla in ogni modo possibile per promuovere il viaggio della sua anima. Poppy era ed è un’incredibile forza vitale di creatività, compassione, arguzia, bellezza e assoluta unicità. Ha trasformato le nostre vite e ne siamo più che grati“. Conclude così il messaggio dell’attrice che è nota per aver interpretato Lady Anstruther in Downton Abbey e apparsa anche nel film ‘Quattro matrimoni e un funerale‘.

La cantante Sophie Ellis-Bextor, sui social, ha mostrato solidarietà nei confronti dell’attrice: “Non ho mai incontrato Poppy, ma ciò che ha messo nel mondo mi ha portato gioia. Che anima brillante e bella. Mi si spezza il cuore nel sentire che non è qui… ha sicuramente lasciato il segno. Mando amore a tutti“.

La malattia

A Poppy Chancellor è stata diagnosticata la leucemia mieloide acuta ipoplastica nel maggio del 2023. In questo periodo della sua malattia, condivideva aggiornamenti con i suoi followers attraverso Instagram e il sito GoFoundMe.

