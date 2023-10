Qualche giorno fa, Tiziano Ferro ha annunciato la separazione dal marito Victor Allen. Il cantante è tornato a parlare del divorzio, rivelando davvero come sta dopo che la sua relazione è giunta al capolinea.

Tiziano Ferro: come sta dopo la separazione da Victor Allen?

Intervistato dal Corriere della Sera, Tiziano Ferro ha vuotato il sacco sulla separazione da Victor Allen. Il cantante, che il 3 ottobre esce il libreria con il suo primo romanzo La felicità al principio, sta vivendo un momento personale molto complicato, che va inevitabilmente a ripercuotersi sulla sua vita professionale. Ha dichiarato:

“Come sto? Se dicessi bene, mentirei. C’è di peggio, c’è chi non affronta i problemi e fa scelte all’antica trascinando situazioni che possono diventare tossiche non solo per lui, ma per i figli. Io appartengo a una generazione i cui genitori non si sono lasciati per il ‘bene dei figli’, ma creando in realtà solo scompensi, facendo respirare infelicità ai bambini. Diciamo che sono in una condizione di speranza verso il futuro, ma non posso certo dire che sia un bel periodo”.

Tiziano Ferro: il divorzio arrivato insieme al suo primo libro

Tiziano ha proseguito parlando della strana casualità che sta vivendo: la sua separazione arriva nello stesso momento in cui esce il suo primo libro. Ha dichiarato:

“Affrontare un divorzio non è mai bello, ma il mio è capitato con una tempistica tremenda, la sfiga ha sempre progetti precisi. È una vita che spero di scrivere un romanzo e, ora, la sua pubblicazione si scontra con un cataclisma come questo, che spero non prenda possesso della gioia che devo a me stesso e a chi mi segue. Però, non potevo tenere nascosta la verità. Ho sempre vissuto mostrando una sola versione di me stesso, quella vera. Preferisco così piuttosto che inventare scuse e affrontare l’ansia che le cose possano venire fuori senza che le abbia potute spiegare. In questo momento, tuttavia, io che non sono invidioso, ammetto che invidio chi racconta di essersi separato nella pace più assoluta“.

Tiziano e Victor Allen non sono in pace, ma i figli sì

Stando a quanto dichiarato da Tiziano si coglie che lui e Victor non sono nella “pace più assoluta“. Ferro non è entrato nei dettagli, molto probabilmente per proteggere i due figli Margherita e Andreas, rispettivamente di 2 anni e un anno e mezzo. L’artista, però, ha rivelato che sia lui che l’ex marito si sono rivolti a degli specialisti per gestire i bimbi: