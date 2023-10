Alcuni concorrenti del Grande Fratello hanno iniziato a parlare male di Giuseppe Garibaldi. Il gieffino si è reso conto che sparlano di lui e ha fatto cadere diverse maschere.

Grande Fratello: alcuni concorrenti sparlano di Garibaldi

Negli ultimi giorni, alcuni concorrenti hanno aspramente criticato Giuseppe Garibaldi. Ovviamente, alle sue spalle. Sono state soprattutto Anita Olivieri e Samira Lui a sparlare del gieffino, montando una storia che ai fan del Grande Fratello è apparsa abbastanza assurda. Secondo le due, il simpatico calabrese ha una certa attrazione per Samira, cosa che spinge la ragazza a prendere le distanze. “Ieri le ha portato il cappuccino a letto. Pure il caffè oggi dopo pranzo. Ma sai quante volte vedi che lei sta in cucina e dopo un quarto d’ora lui arriva? Noi facciamo le prove, vediamo“, ha esclamato Anita.

Samira: il doppio gioco viene allo scoperto

Ad ascoltare i discorsi di Anita e Samira anche Ciro Petrone. L’attore ha ammesso che Garibaldi impazzisce perché in quel momento non sta partecipando alla discussione. Vittorio, l’unico con un po’ di cervello, ha sottolineato che se Giuseppe trovasse una ragazza sarebbe un fidanzato perfetto. Anita e Samira, però, hanno sentenziato: è una persona “gelosa” e “si attacca molto“. Non solo, la Lui ha ammesso: “Magari io rido e scherzo, però qui sembra davvero che si è impazzito“. La chiacchierata tra i concorrenti è andata avanti per un bel po’ e Garibaldi se n’è accorto.

Giuseppe Garibaldi si accorge che sparlano di lui

In tutto ciò, Garibaldi si è reso conto che alcuni concorrenti sparlano di lui e li ha fatti venire allo scoperto. Giuseppe ne ha parlato direttamente con Samira che, neanche a dirlo, ha smentito ogni cosa. Come la prenderà il simpatico calabrese quando vedrà i video con i suoi occhi? I fan del Grande Fratello non vedono l’ora che arrivi la prossima puntata.