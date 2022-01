La vocalist e pianista della band "The Detroit Cobras", si è spenta all'età di 37 anni. Non sarebbero precisate le cause.

Il mondo della musica è in lutto. La pianista e vocalist della rock band “The Detroit Cobras” si è spenta all’età di 37 anni. “Siamo profondamente rattristati e rattristati per la perdita della nostra cara amica e collega di musica Rachel Lee Nagy, ha scritto il chitarrista Greg Cartwright su Instagram.