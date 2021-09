Morto Marcus Birks: il cantante no-vax stroncato dal Covid a 40 anni

Marcus Birks, il cantante accanito sostenitore delle teorie no-vax, si è spento a 40 anni a causa del Coronavirus.

Il cantante dei The Chameleonz, Marcus Birks, si è spento a 40 anni dopo una lunga degenza ospedaliera dovuta al Coronavirus. Il cantante era un fervente no-vax.

Marcus Birks è morto

Il cantante Marcus Birks è stato stroncato dal Covid a 40 anni, dopo diverse settimane da lui trascorse in terapia intensiva.

Fondatore della mand The Chameleonz – molto nota in Gran Bretagna – Birks era un fervente sostenitore delle teorie no-vax: fin dall’inizio della pandemia aveva affermato di non essere disposto a sottoporsi al vaccino anti-Covid. Durante il suo ricovero a causa del virus si era pentito e aveva fatto dietrofront lanciando un appello a favore della campagna vaccinale: “Se non ti sei ammalato non pensi che ti ammalerai, quindi ascoltami.

Quando ti senti come se non riuscissi a respirare a sufficienza, questa è la sensazione più spaventosa del mondo“, aveva detto il cantante, che in precedenza aveva ammesso di essere certo che a lui – essendo in perfetta forma fisica – il virus non avrebbe fatto niente. Birks aveva da poco scoperto che sarebbe diventato padre: sua moglie Lis aspetta un bambino.

Marcus Birks: la moglie

La moglie di Marcus Birks, Lis, ha annunciato la sua scomparsa con uno straziante messaggio: “Il mio cuore è stato completamente strappato via e non so come affrontare il dolore, ma sapere che sto crescendo una parte di lui dentro di me, mi sta aiutando a superare questo momento straziante.

Marcus oltre ad essere mio marito, era anche il mio miglior amico e la mia anima gemella.”, ha dichiarato la donna dopo la tragica morte del marito. I due avevano da poco scoperto che sarebbero diventati genitori e Marcus Birks sarebbe stato entusiasta all’idea di poter avere presto un figlio suo. “Ci siamo conosciuti quando eravamo adolescenti e 10 anni fa, dopo 7 anni di fidanzamento abbiamo deciso di sposarci.

Prima di morire gli ho fatto una promessa. Ogni giorno dirò a nostro figlio che lui lo ha amato tanto e che sarebbe stato il miglior papà che un bimbo potesse desiderare”, ha dichiarato la donna.

Marcus Birks: il cordoglio social

Sui social, dove Marcus Birks era solito condividere molto della sua vita privata, in tanti tra fan, amici e colleghi hanno rivolto i loro messaggi di cordoglio al cantante, scomparso a soli 40 anni.