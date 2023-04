Lutto nella moda siciliana, si è spenta a 78 anni la stilista Sara Di Miceli

In oltre 50 anni di carriera aveva realizzato abiti innovativi e creazioni d’alta moda che sono diventati un punto di riferimento per il mondo della palermitana e non solo. La stilista Sara Di Miceli è morta a 78 anni a seguito di una breve malattia. Immediato il cordoglio sui social di quanti hanno imparato a conoscerla: “Per lei, l’abito doveva rappresentare la donna, la sensualità femminile e l’eleganza”, sono le parole del nipote Dario Raimondo.

Morta la stilista Sara Di Miceli: la lunga carriera

La carriera di Sara Di Miceli parte da lontano. Già negli anni ’70 disegnava e realizzava le sue creazioni dentro la boutique aperta a casa sua, poi la svolta circa una decina di anni dopo quando venne inaugurato il suo show-room sito in via Libertà. I suoi abiti divennero ben presto apprezzati e il suo nome un brand molto noto. Sara Di Miceli ha lavorato ai suoi abiti con dedizione, fino all’ultimo quando è stata colpita da una malattia appena qualche settimana fa.

Il ricordo del nipote

Il nipote Dario Raimondo ha ricordato così la stilista: “Aveva la capacità con uno solo sguardo fugace di comprendere quale sarebbe stato il vestito giusto per una lady, unendo capacità innovativa e tradizione. Quando guardava un tessuto lo toccava, lo stringeva, si accarezzava il viso e poi lo odorava. Non so neanche il perché”, sono le parole riportate da BlogSicilia.it. I funerali sono stati fissati per la giornata di martedì 4 aprile alle ore 15 presso il Don Bosco Ranchibile.