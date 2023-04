È morto lo storico portiere della Sampdoria Franco Sattolo: l’ex calciatore aveva 86 anni. il decesso è avvenuto a Trieste nella giornata di martedì 18 aprile.

Lutto nella Sampdoria, addio all’ex portiere Franco Sattolo: è morto a 86 anni

Si è spento a Trieste all’età di 86 anni Franco Sattolo, ex portiere della Sampdoria. Nel corso della sua carriera, ha collezionato 115 presenze indossando la maglia blucerchiata del club calcistico tra il 1969 e il 1966.

Sattolo era nato a Fiume il 9 novembre 1936. Ancora bambino, emigrò in Italia nel 1948. Con la famiglia, visse in diverse città italiane come Trieste, Marina di Massa e Torino. In questo contesto, cominciò a sviluppare una forte passione per il gioco del calcio.

Carriera

Per quanto riguarda le sue abilità calcistiche, queste vennero notate proprio in Piemonte tra Fossanese e Ivrea. Nel 1960, cominciò a giocare a Genova e, dopo una breve parentesi in cui fu in prestito alla Sambenedettese nella stagione 1961/1962, Sattolo fece ritorno alla Sampdoria dove rimase fino al 1966. Successivamente, passo al Torino.

Nonostante i dualismi con Muro Rosin e con Pietro Battara, l’ex portiere è riuscito non solo a entrare nel club dei blucerchiati ma anche a diventare uno dei migliori estremi difensori doriani che abbiano giocato nella squadra.