Lutto per Patrick Cutrone, è morto il padre: “In questo momento di dolore non sei solo”

Pasquale Cutrone, padre del calciatore Patrick Cutrone, è morto a 58 anni dopo una breve malattia. L’attaccante ha ricevuto molti messaggi di affetto e di cordoglio.

Lutto per Patrick Cutrone, è morto il padre

Gravissimo lutto per Patrick Cutrone, attaccante dell’Empoli. Il padre Pasquale, di 58 anni, è morto dopo una breve malattia. L’uomo era stato ricoverato in ospedale e le sue condizioni negli ultimi giorni si erano aggravate. Pasquale Cutrone era originario di Campobasso e viveva a Parè, un comune in provincia di Como, con la sua famiglia. Era molto conosciuto per la sua professione di avvocato e anche per il suo impegno a livello di sport giovanile.

Lutto per Patrick Cutrone, è morto il padre: i messaggi di cordoglio

Il mondo del calcio si è stretto intorno a Patrick Cutrone in questo momento così difficile. Sono arrivati tanti messaggi di cordoglio e di sostegno, a partire da una nota dell’Empoli. “Il presidente Fabrizio Corsi, i dirigenti, l’allenatore, la squadra, lo staff e tutto l’Empoli Football Club si stringono attorno al calciatore Patrick Cutrone in questo momento di grande dolore per la scomparsa del padre Pasquale. A Patrick e a tutta la famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte della società azzurra” hanno scritto.

“Le nostre condoglianze a Patrick Cutrone per la perdita del caro papà Pasquale. Ti siamo vicini, Patrick” è stato il messaggio del Milan, con cui il giocatore aveva debuttato in Serie A.

Lutto per Patrick Cutrone, è morto il padre: un momento di grande dolore

Un momento di grande dolore per il calciatore, che ha solo 24 anni, di proprietà del Wolverhampton e tornato in Serie A dopo un’esperienza in Premier League e un prestito al Valencia nella Liga spagnola.

L’aveva lasciata dopo aver indossato la maglia del Milan e della Fiorentina. Quest’anno, in 19 presenze con l’Empoli, ha realizzato 2 gol. Il sostegno di tutti i suoi colleghi è molto presente in questo momento così difficile.