Lutto per Vanessa Incontrada: l'ultimo saluto alla sua piccola patuffola

“Sarai sempre nel mio cuore mia piccola patuffola bianca”. È l’addio di Vanessa Incontrada alla sua Lola.

Vanessa Incontrada saluta per sempre la sua amica fidata

È stata al suo fianco per tanti anni. Era bianca e candida come la neve. Piccolina e “patuffola”, come la chiama simpaticamente l’attrice e conduttrice italo-spagnola. Un grave lutto ha colpito Vanessa Incontrada.

“Lola del mio cuore riposa in pace.. sarai sempre nel mio cuore mia piccola patuffola Bianca”.

Sono le parole che Vanessa dedica alla sua cagnolina scomparsa. Lola era di statura piccolina, con un pelo morbidissimo e bianco. Candida come la luce che ha accompagnato per anni la sua padroncina Vanessa.

Vanessa Incontrada e l’amore per gli animali

Nel 2022 gli affezionati e follower di Vanessa Incontrada hanno potuto riscoprire l’amore che l’attrice dedica agli animali, quando si smarrirono i suoi due Golden Retriever, Zilik e Tokio. I due pelosetti si allontanarono nella zona di Follonica, in Toscana, mentre erano in compagnia della famiglia. Vanessa lanciò un appello in lacrime su Instagram. Proprio grazie ai social poterono riabbracciare la famiglia.

“Finalmente sono stati ritrovati dopo ore. Questo è un messaggio soprattutto per ringraziare chi mi ha aiutato a cercarli. Li ho ritrovati molto stanchi e provati, perché sono stati a più di 5 chilometri di distanza da casa. Volevo ringraziare la coppia che li ha trovati e mi ha telefonato. Grazie di cuore. Ora respiro”, sospirò, lasciandosi andare alle lacrime di gioia.