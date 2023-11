Luxuria, svelata l'identità della nuova fiamma: "Si frequentano dal 2017"

Stando ai rumor in circolazione la nuova fiamma di Vladimir Luxuria si chiamerebbe Danilo Zanvit Stecher. Sui social sono presenti numerosi scatti che ritraggono i due insieme.

Vladimir Luxuria: chi è la nuova fiamma

Stando ai rumor attualmente in circolazione, Vladimir Luxuria frequenterebbe Danilo Zanvit Stecher, un uomo con cui ha 21 anni di differenza. Di recente la stessa politica e attivista ha confessato di avere al suo fianco una persona speciale, che le sarebbe stata presentata dagli amici comuni Ilary Blasi e Bastian Muller. Al momento sulla questione non vi sono conferme, ma sui social sono presenti numerose foto che la ritraggono in compagnia di Danilo Zanvit.

“È cominciata come una relazione aperta. Ci vedevamo ma ognuno aveva la sua libertà. Secondo me è solo una cosa psicologica: ci diciamo di essere una coppia aperta ma in realtà non lo siamo. Siamo estremamente gelosi l’uno dell’altro e non ci tradiamo. Ma ufficialmente dobbiamo dire che siamo una coppia aperta”, avrebbe detto sulla questione la stessa Luxuria. Sui social in tanti sono impazienti di saperne di più e si chiedono se i due romperanno il silenzio in merito alla questione. Secondo indiscrezioni Danilo Zanvit vivrebbe a Bolzano e lavorerebbe nel sociale, ma sulla questione non è dato sapere di più.