Luzma Cabello, la verità su Basciano: "Ci siamo baciati, poi la notte insieme"

Luzma Cabello ha rotto il silenzio in merito al suo presunto flirt con Alessandro Basciano, e ha confessato di aver trascorso una notte insieme a lui.

Luzma Cabello: la verità su Basciano

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono detti addio appena 5 mesi dopo la nascita della figlia, Celine Blue, e il dj ha sempre negato di aver tradito l’influencer. Stando a quanto svelato da Luzma Cabello però, le cose non starebbero così e lei e Basciano già nel 2021 avrebbero vissuto un importante rapporto (e sembra che lui le avesse regalato persino un anello). In una lettera pubblica indirizzata a Basciano, Luzma ha scritto:

“Il tuo manager si è rifatto vivo per dirmi che volevi invitarmi a Ibiza e passare qualche giorno insieme. Io in realtà non ti avevo mai cancellato dal mio cuore e ho accettato. Quando sono arrivata, c’eri tu ad aspettarmi in aeroporto. La sera siamo andati a cena, c’era anche il tuo agente. Per avere un momento solo noi mi hai chiesto di seguirti e, una volta soli, ci siamo dati un bacio appassionato. Abbiamo passato la notte insieme, giurandoci tutto il nostro amore.” Luzma ha anche affermato che, dopo i primi sospetti di una relazione tra Basciano e Sophie, avrebbe contattato la rivale e come lei si sarebbe resa conto di esser stata manipolata dal dj. “Ho visto che accanto al suo nome c’era un cuore e un orsetto. Immediatamente sono partite le tue spiegazioni confuse, mi hai detto che dovevo rilassarmi perché mi amavi”, ha dichiarato la modella. Alla vicenda seguiranno ulteriori spiegazioni da parte di Basciano?