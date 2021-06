M5S, conferenza stampa di Conte alle 17:30: i rapporti con Grillo

Alle 17:30 di oggi è prevista una conferenza stampa in cui Giuseppe Conte dovrebbe esprimersi sulle tensioni interne al M5S.

L’ex premier Giuseppe Conte terrà una conferenza stampa oggi alle 17:30 presso la Sala del Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma. Oggetto del punto con i giornalisti dovrebbero essere i rapporti con Grillo con cui ieri dovrebbe aver avuto una telefonata.

Le distanze, secondo quanto emerso, continuerebbero ad esserci ma il dialogo sarebbe stato riaperto.

Conferenza stampa di Conte

Ad annunciare il suo intervento, che potrà essere seguito anche in diretta streaming su Facebook, è stato lo stesso avvocato pugliese pubblicandone la locandina sui suoi canali social. Al centro del dibattito politico da alcuni giorni per il duello con il fondatore del Movimento, dovrebbe chiarire i rapporti con quest’ultimo.

Conferenza stampa di Conte: le distanze con Grillo

La tensione tra i due è ancora altissima tanto che sono dovuti scendere in campo come mediatori il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il presidente della Camera Roberto Fico. Le ragioni dello scontro sono diverse e riguardano tanto i poteri del garante, che Conte vorrebbe ridimensionare, quanto la regola del doppio mandato che per Grillo rimane un punto fermo da cui non spostarsi. Ci sono poi le questioni relative all’indirizzo da dare alle scelte di politica estera, che da una parte il fondatore vorrebbe tenere per sé mentre l’avvocato pugliese vorrebbe accentrare nel ruolo del leader e quindi nelle sue mani.

Conferenza stampa di Conte: ieri la telefonata col fondatore

Intanto ieri Conte e Grillo si sono sentiti al telefono: sebbene la tensione sia ancora alta, secondo diversi parlamentari potrebbero esserci spiragli per la riapertura di un dialogo. Stando a quanto emerso il garante avrebbe rinunciato ad alcuni punti contesi con Conte come quelli relativi alla comunicazione e alle nomine che rimarrebbero in mano al nuovo capo politico. “Come farà ora Conte a dire di no?“, si sono chiesti alcuni pentastellati.

Chi ha sentito l’ex premier dopo la telefonata ha però riferito che continuano ad esserci distanze con il fondatore del Movimento e che i nodi principali non sarebbero stati ancora sciolti. “Si sta lavorando, il finale non è ancora scritto“, avrebbero fatto sapere.