Maddalena Corvaglia a Pechino Express: il gesto inaspettato dell'ex marito

Maddalena Corvaglia è tra i nuovi concorrenti di Pechino Express e, a quanto pare, l’ex marito Stef Burns avrebbe fatto un gesto inaspettato nei suoi confronti.

Maddalena Corvaglia: il gesto dell’ex marito

Maddalena Corvaglia è tra i concorrenti della nuova edizione di Pechino Express e, secondo i rumor in circolazione, l’ex marito Stef Burns avrebbe fatto di tutto per spronare l’ex velina di Striscia a partecipare a questa nuova avventura. Il musicista inoltre si sarebbe trasferito a Parma De Maiorca, dove baderà alla figlia Jamie mentre l’ex moglie sarà impegnata con le riprese del programma.

L’ex velina e il musicista si sono lasciati pacificamente dopo 6 anni d’amore e a seguire lei ha lasciato Los Angeles per trasferirsi a Palma De Maiorca, dove oggi sembra aver ritrovato la felicità. Maddalena Corvaglia mantiene il massimo riserbo sulla sua vita privata, e infatti non è dato sapere se sia impegnata sentimentalmente o se sia single. In una sua intervista nel 2021 aveva confessato: “Non sono alla ricerca di un fidanzato a tutti i costi, ma non dico neanche: ‘Mai nella vita’. Mi muovo con i piedi di piombo, quando si ha una figlia bisogna pensarci bene prima di far entrare qualcuno nel nostro nucleo”.