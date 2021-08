Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi di nuovo insieme: le foto in barca

Maddalena Corvaglia è stata sorpresa di nuovo in compagnia di Paolo Berlusconi: le foto delle vacanze in Sardegna.

Per la seconda volta Maddalena Corvaglia è stata paparazzata in compagnia di Paolo Berlusconi. L’ex velina – che aveva smentito i rumor riguardanti la loro presunta liaison – sta trascorrendo una vacanza in barca in Sardegna insieme al fratello minore di Berlusconi, Davide Luigi Berlusconi e la compagna Matilde Bruzzone.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi

Secondo indiscrezioni Maddalena Corvaglia starebbe trascorrendo una vacanza in barca tra le acque della Sardegna in compagnia di Paolo Berlusconi. L’ex velina – che nei mesi scorsi ha smentito le voci riguardanti il suo presunto flirt con Paolo Berlusconi – ha uno stretto legame con il Davide Luigi (nipote di Silvio Berlusconi e figlio di Paolo Berlusconi) e con la sua compagna Matilde Bruzzone. Insieme a lei in Sardegna sarebbe presente la figlia Jamie, nata dall’amore tra Maddalena Corvaglia e l’ex marito Steve Burns. “Ho letto che sarei fidanzata … Vi confesso che non vedo l’ora di innamorarmi di nuovo e sappiate che quando succederà, voi sarete i primi con cui lo condividerò”, aveva fatto sapere via social l’ex Velina smentendo i recenti gossip sulla sua vita privata, e ancora: “Ho letto anche che avrei ufficializzato il mio fidanzamento a casa di Silvia Toffanin.

Colgo l’occasione per salutare la mia cara amica Silvia, della quale conosco il gran cuore ed il pubblico talento, ma non ancora la privata abitazione”.

Nessun rapporto amoroso in vista dunque: l’ex velina avrebbe solamente un ottimo rapporto d’amicizia con il figlio di Paolo Berlusconi e la sua famiglia.

Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis

Nessun segno di riavvicinamento invece per quanto riguarda l’ex migliore amica Elisabetta Canalis, nonostante anche lei quest’estate abbia trascorso un periodo di vacanza in Sardegna.

Le due hanno misteriosamente litigato circa 3 anni fa e, da allora, non si parlerebbero. Le due ex veline si erano trasferite entrambe negli States, dove avevano preso in gestione una palestra. Proprio il progetto imprenditoriale – secondo indiscrezioni – le avrebbe portate a litigare.

Maddalena Corvaglia: la figlia

Oggi Maddalena Corvaglia ama trascorrere più tempo possibile insieme alla sua bambina, Jamie, nata dall’amore per il musicista Stef Burns. Dopo la fine del matrimonio l’ex velina è rimasta quasi sempre single, ma le sono state attribuite innumerevoli (e non sempre confermate) liaison amorose.

Riuscirà a trovare presto la felicità in amore? In tanti tra i fan sperano proprio di sì.